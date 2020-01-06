الأسرى: الاحتلال يماطل في تقديم العلاج اللازم للمعتقل نضال رضوان

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن المعتقل نضال رضوان (22 عاما) من مدينة قلقيلية، والذي يقبع في سجن "النقب"، يشتكي من رضوض بالقدمين وألم متواصل بالظهر، ويعاني من مشاكل بالأعصاب نتيجة الاعتداء عليه يوم اعتقاله.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي نقل عن محاميها، أن الاحتلال يستمر في ممارسة سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، وأشارت إلى أن إدارة معتقل "النقب" تماطل في تقديم العلاج المناسب للأسير رضوان وتكتفي بإعطائه المسكنات فقط.

يذكر أن قوات الاحتلال، كانت قد اعتقلت الشاب "رضوان" بتاريخ 6/1/2020 بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة عزون، واقتادته إلى التحقيق في معتقل "الجلمة"، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 33 شهراً، إضافةً إلى غرامة مالية بلغت 5 آلاف شيقل.