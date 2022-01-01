رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد، خبر استشهاد الشاب وليد الشريف متأثرا بإصابته بشهر رمضان في المسجد الأقصى.

وتناولت على صدر صفحاتها الأولى، تأكيد الرئيس محمود عباس، أن الصمود على الأرض والتمسك بها هو الرد الأمثل على نكبة شعبنا عام 1948، ومنح سيادته الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة نجمة القدس من وسام القدس، وتأكيده على أن إسرائيل لن تكون شريكة في أي تحقيق يتعلق باستشهادها، لأنها المسؤولة عن قتلها.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس: الصمود على الأرض والتمسك بها الرد الأمثل على النكبة

- الرئيس: إسرائيل لن تكون شريكة في أي تحقيق يتعلق باستشهاد شيرين لأنها مسؤولة عن قتلها

- الرئيس يهنئ محمد بن زايد لانتخابه رئيسا لدولة الإمارات

- مجلس الأمن يعتمد بيانا يدين اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة ويدعو لتحقيق نزيه

- استشهاد الشاب وليد الشريف متأثرا بإصابته بشهر رمضان في الأقصى

- فنانة أميركية تحمل إسرائيل المسؤولية عن قتل شيرين أبو عاقلة

- انطلاق حملة لمطالبة الإدارة الأميركية بالتحقيق في جريمة إعدام الصحفية أبو عاقلة

- فلسطين تحصل على المركز الرابع عالميا في معرض دولي بالولايات المتحدة

- انتخاب محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات

- إيران: ذكرى النكبة تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجبه بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

- تكريما لها وتقديرا لجهودها: إضاءة برج "تلفزيون فلسطين" بصورة الشهيدة أبو عاقلة

* "الأيام":

- استشهاد شاب من القدس متأثرا بإصابته في الأقصى

- الرئيس: الصمود على الأرض والتمسك بهـا هـو الـرد الأمـثـل علـى النكـبـة

- الرئيس: إسرائيل لن تشارك بأي تحقيق حول استشهاد شيرين لأنها مسؤولة عن قتلها

- إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق عدة

- الاحتلال يحتجز المصاب داود الزبيدي بحالة صحية خطيرة

- الشرطة الإسرائيلية "ستحقق" مع نفسها حول سلوك أفرادها خلال تشييع شيرين

- اليوم.. فعاليات لإحياء الذكرى الـ ٧٤ للنكبة

- مجلس الأمن الدولي "يـديـن بشدة مقتل" شيرين أبو عاقلة

- ضباط إسرائيليون: واجهنا إطلاق نيران في مخيم جنين لـم نـره منذ 20 عاما

- انتخاب محمد بن زاید رئيسا للإمارات خلفا لأخيه

- مقتل مواطنين بإطلاق نار في الخليل ومصرع شاب بحادث سير في بيتونيا

- مؤسسة توتو الجنوب إفريقية: الاعتداء على تشييع شيرين يذكر بنظام الفصل العنصري

- سلطات الاحتلال تعيد فتح معبر بيت حانون "إيريز" أمام العمال والتجار

- فنلندا تبلغ بوتين بخطتها الانضمام إلى "الأطلسي".. موسكو تعتبره "خطأ"

* "القدس":

- الرئيس: الصمود على الأرض والتمسك بها هو الرد الأمثل على النكبة

- شهید متأثرا بجراحه في القدس

- "أبو مازن" يمنح الشهيدة أبو عاقلة "نجمة القدس"

- جماعات "الهيكل" المزعوم تدعو لاقتحام مركزي للأقصى اليوم

- مجلس الأمن يعتمد بيانا يدين اغتيال أبو عاقلة