عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا إلى شروحات مزيفة من حاخاماتهم حول الهيكل المزعوم.

وأضافت أن عشرات المرابطين استمروا في أداء صلاة الضحى، تزامنا مع اقتحامات المستوطنين الاستفزازية.

وكانت جماعات "الهيكل" دعت مناصريها إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك، اليوم، (الخامس عشر من أيار)، تزامناً مع ذكرى النكبة؛ بحجة إحياء ما يسمى بـ"الفصح الثاني".

وردا على دعوات منظمات الهيكل، أُطلقت دعواتٌ مقدسية للتصدي لهذا الاقتحام من خلال التواجد في المسجد الأقصى والرباط فيه على مدار اليوم، كي لا يتسنّى للاحتلال تفريغ المسجد خلال ساعات الاقتحام.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكلٍ يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى.