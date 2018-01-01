روسيا تكشف الهدف الذي دمرته إسرائيل في سوريا وسرايا القدس تنفي هذا الامر ..

غزة/ سما /

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات “إف-16” الإسرائيلية أطلقت 22 صاروخا على مواقع لمركز البحوث العلمية السورية في مصياف وميناء بانياس يوم الجمعة، وتم التصدي وتدمير 16 صاروخا.

وقال جورافليف: “هاجمت 6 مقاتلات من طراز “إف-16″ تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في 13 مايو الساعة من 20:25 إلى 20:32، مواقع لمركز البحوث العلمية السوري في مصياف وميناء بانياس دون دخول الأجواء السورية. ودمرت قوات الدفاع الجوي في الجمهورية العربية السورية 16 صاروخا وطائرة بدون طيار”.

وأشار إلى أنه نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية، قُتل ثلاثة جنود سوريين وموظفان مدنيان، وأصيب جنديان سوريان. كما تضررت مستودعات المعدات الخاصة التابعة لمركز البحوث العلمية السوري.

وفي ذات السياق نفت “سرايا القدس” التابعة لـ”حركة الجهاد الإسلامي” الفلسطينية الأنباء المتداولة عن اغتيال أحد قادتها بقصف صاروخي في القنيطرة السورية.

وقال مركز “الإعلام الحربي” التابع لـ”سرايا القدس” في بيان له: “طالعتنا عدة وسائل إعلامية ، بأخبار مفادها تعرض سيارة لقصف صاروخي في منطقة القنيطرة السورية، واستشهاد أحد قادة سرايا القدس فيها”.

وأضاف: “ننفي بشكل قاطع صحة الخبر المتداول الذي لا يعدو كونه موضوع تعبير حيك في غرف سوداء، ونؤكد أن الاسم المتداول غير صحيح بالمطلق، وندعو وسائل الإعلام إلى استقاء الأخبار من المنصات الرسمية لسرايا القدس تفاديا للشبهات”.