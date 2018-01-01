أجواء غائمة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاحد، غائما جزئيا ومعتدلاً نهارا ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوبة احيانا وتكون الرياح مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق ، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوبة احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وغدا الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.