التحقيق في مقتل مواطنين بإطلاق نار في الخليل

الخليل/سما/

باشرت النيابة العامة والشرطة إجراءاتها القانونية في واقعة مقتل مواطنين 65 عاما و44 عاما في منطقة جبل ابو رمان بمدينة الخليل.





وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح صحفي أن مواطنين اثنين تعرضا لإطلاق نار، وتم نقلهما إلى مستشفى الخليل الحكومي وقد أعلن الأطباء عن وفاة أحدهما ولاحقاً تم الإعلان عن وفاة الآخر متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها.

وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثمانيهما وإحالتهما لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية واستكمال الإجراءات القانونية وفقا للأصول.