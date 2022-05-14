في الذكرى الـ74 للنكبة "الديمقراطية" تدعو لتوحيد المركز القيادي للمقاومة الشعبية

غزة/سما/

حذّرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء اليوم السبت، من تكرار الأخطاء التي اقترفتها الحركة الوطنية الفلسطينية في زمن النكبة، ودعت إلى توحيد المركز القيادي للمقاومة الشعبية الناشطة منذ العام 2015.

ودعت الجبهة، في بيان صدر عنها عشية الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة الفلسطينية، إلى وقف الرهان على الدور الأمريكي، وعلى مفاوضات تثبت التجارب أنها لن تصل مع الاحتلال الإسرائيلي حتى إلى الحد الأدنى من حقوق شعبنا.

وأوضحت أنّ من أهم دروس نكبتنا الوطنية الكبرى، هو افتقاد شعبنا ومقاومته الوطنية الباسلة إلى قيادة تنظم صفوفه، وتحشّد قواه، وتوفر له خطط النضال وتكتيكاته، في مواجهة جيش أعدته الحركة الصهيونية بآلياتها وطائراتها الحربية.