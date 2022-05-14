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إيران تدعو الأمم المتحدة للتحرك العاجل لإنهاء جرائم الاحتلال

السبت 14 مايو 2022 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تدعو الأمم المتحدة للتحرك العاجل لإنهاء جرائم الاحتلال



طهران/سما/

دعا مستشار ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة محمد رضا صحراني، المنظمة خاصة مجلس الأمن للتحرك العاجل، لإنهاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وندد صحراني بجريمة اغتيال مراسلة شبكة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة، مضيفا أن أبو عاقلة كانت تعبر عن صوت شجاعة الشعب الفلسطيني، وتعتبر رمزا وطنيا للصمود والثبات أمام العدوان والاحتلال الظالم.

واشار إلى أن اغتيال شيرين أبو عاقلة يعد جانبا من سياسة الترهيب والعنف الإسرائيلي تجاه الصحفيين، بهدف التغطية على جرائم الاحتلال، كما أنه انتهاك للقوانين الدولية.

واعتبر صحراني الصحفية الشهيدة ضحية أخرى من ضحايا عدم تحرك المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب والإرهاب المستمر الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وسائر دول المنطقة، داعيا الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمساءلته إزاء جرائمه الدولية التي ارتكبها على مدى عقود من الزمن.

#ايران #الامم اللمتحدة #الاحتلال

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