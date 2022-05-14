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الأوقاف بغزة تعلن أسماء الحجاج المقبولين للحج

السبت 14 مايو 2022 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف بغزة تعلن أسماء الحجاج المقبولين للحج



غزة/سما/

أعلنت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أسماء حجاج المحافظات الجنوبية قطاع غزة المقبولين والمعتمدين للحج هذا العام 1443هـ / 2022م، وذلك وفقاً للكشف المسلسل ضمن القرعة العامة المجدولة، التي تم إجراؤها عام 2013م.

ودعت اللجنة الحجاج المعلن أسمائهم إلى تسديد مبلغ (1500) ألف وخمسمئة دينار أردني كدفعة أولى من رسوم الحج، وذلك في أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني أو البنك الإسلامي العربي بالمحافظات الجنوبية، وذلك ابتداء من صباح يوم الاثنين الموافق 16/5/2022م وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/5/2022م، ولن تقبل أي إيداعات بعد هذا التاريخ.

وطالبت كل حاج بتسليم إيصال الإيداع في إحدى شركات الحج والعمرة المرخصة من وزارة الأوقاف والشئون الدينية والتي يرغب الحاج السفر من خلالها. مشددة على عدم دفع أي مبالغ من قبل الحجاج للشركات.

للإطلاع على أسماء حجاج "من هنا"

#وزارة الأوقاف بغزة

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