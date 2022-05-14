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" الأوقاف" تعلن أسماء حجاج المحافظات الجنوبية

السبت 14 مايو 2022 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
" الأوقاف" تعلن أسماء حجاج المحافظات الجنوبية



رام الله/سما/

- أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، اليوم السبت، عن أسماء الحجاج المقبولين لهذا العام بالمحافظات الجنوبية والمعتمدين للحج.

ودعا البكري جميع الحجاج المقبولين للحج لهذا العام إلى ضرورة تسديد (1500) دينار أردني كدفعة جزئية أولى من رسوم الحج عبر فروع البنك الإسلامي الفلسطيني، والبنك الإسلامي العربي ابتداء من صباح يوم بعد غد الاثنين وحتى نهاية يوم الخميس 19 أيار الجاري.

وطالب كل حاج بتسليم إيصال الإيداع في إحدى شركات الحج والعمرة المؤهلة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والتي يرغب الحاج السفر من خلالها.

وأوضح وزير الأوقاف أن لجنة الحج والعمرة بالمحافظات الجنوبية بدأت بإجراءات موسم الحج لهذا العام من خلال تجهيز كشوفات بأسماء الحجاج حسب برنامج الحج، مؤكداً أنه سيتم اكتمال العدد المطلوب من المعالجات والمرافقين وبدل الوفيات والمحارم.

وأعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده لما يقدمونه من دعم متواصل لأبناء شعبنا في شتى المجالات خاصة في مجال الحج والعمرة.

لمطالعة الاسماء اضغط هنا

#رام الله #وزارة الاوقاف الفلسطينية

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