وزير إسرائيلي: سلوك عناصر الشرطة في جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة كارثة أخلاقية

القدس المحتلة/سما/

وصف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، اليوم السبت، "سلوك شرطة الاحتلال الاسرائيلي خلال جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بالكارثة الأخلاقية".



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن فريج، قوله، خلال مشاركته في فعالية ثقافية بمدينة "حولون"، إن "سلوك بعض عناصر الشرطة في جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة كان كارثة أخلاقية وضرّ بصورة إسرائيل"، مضيفا: "لا أستطيع أن أفهم خوف الشرطة من الأعلام الفلسطينية".



وختم الوزير الإسرائيلي بالقول: "العلم الفلسطيني ليس انتهاكا للقانون. عندما أجلس مع الوزراء الفلسطينيين، يكون العلم الإسرائيلي والفلسطيني على طاولة المفاوضات".



