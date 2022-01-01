إيران: ذكرى النكبة تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجبه بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

طهران/سما/

- قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن ذكرى النكبة تؤكد مرة أخرى ضرورة قيام حكومات وشعوب العالم بالواجب الإنساني والقانوني في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان لها، عشية الذكرى الـ74 للنكبة، ضرورة تعزيز وعي الشعوب، بأن الحل الوحيد لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني يتمثل في تحقيق التضامن ودعم الشعوب المتطلعة للحرية.

وأضافت أن 15 أيار/ مايو يذكر بالاحتلال وإطلاق المجازر وتشريد الأصحاب الأصليين وبداية عملية ممنهجة لانتهاك واسع النطاق للحقوق الطبيعية والأساسية للشعب الفلسطيني.

وتابعت أن الاحتلال الإسرائيلي استولى على أرض فلسطين بقوة السلاح والقتل والنهب، ووضع أسس انعدام الامن الدائم والاستقرار الذي لا يزال مستمرا حتى اليوم.

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