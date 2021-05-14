فيديو: سرايا القدس تكشف تفاصيل جديدة ومشاهد لأول مرة لإطلاق صاروخ القاسم

غزة/سما/

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت مشاهد لأول مرة لاستهداف التحشدات العسكرية شرق خانيونس بصاروخ القاسم الذي أدخلته للخدمة العسكرية لأول مرة خلال معركة سيف القدس.



وكشفت السرايا عبر مقطع مصور عن تفاصيل جديدة عن صاروخ القاسم حيث يمتاز برأس متفجر 400 كيلو جرام TNT ومدى قاتل 200 متر، واستهدفت به التحشدات العسكرية والجنود الصهاينة في غلاف غزة.

وأكدت سرايا القدس أنها استهدفت بصاروخ القاسم التحشدات العسكرية شرق رفح في تاريخ 14-5-2021م، كما استهدفت به التحشدات العسكرية شرق خانوينس بتاريخ 15-5-2021م.