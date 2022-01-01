خطيب جمعة بغزة: نحن أولياء دم الشهيدة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

غزة/سما/

انتقد خطيب جمعة في قطاع غزة، "ترك بشاعة جريمة اغتيال الصحفية الشهيدة، شيرين أبو عاقلة، والخوض في شرعية الترحم عليها"، مشددا على أن شيرين "لا تخضع للحسابات البعيدة عن الوطن ومقاومة الاحتلال".



وقال الشيخ الداعية رجب أبو صلاح في مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي: "نعزي أنفسنا وعائلتها والجزيرة وكل الوطن، نحن إخوتها وقرابتها، ونحن أولياء الدم".



وأشاد أبو صلاح بمسيرة شيرين أبو عاقلة ومواكبتها كل الأحداث الفلسطينية المهمة، عبر تغطيتها الإعلامية التي فضحت جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.



وأضاف، أن الاحتلال الإسرائيلي سيحاسب على هذه الجريمة وكل الجرائم الأخرى التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.



