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الاحتلال يحتجز الجريح حمزة عابد من جنين بحالة خطيرة

السبت 14 مايو 2022 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحتجز الجريح حمزة عابد من جنين بحالة خطيرة



جنين/سما/

 قال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت عائلة الجريح حمزة عابد (19 عاما) من جنين، أنّه محتجز لديها، بعد أن جرى نقله إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيلي أمس إثر إصابته بجروح خطيرة بالرأس، أدت إلى إصابته بشلل في اليد والرجل، ولا يزال موصولا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت عائلة المعتقل عابد، أنه وفور وصوله إلى حاجز الجلمة العسكري بسيارة الإسعاف يوم أمس جرى احتجازه لمدة ثلاث ساعات، قبل نقله إلى المستشفى.

وقال نادي الأسير إن الجريمة التي ارتكبت بحق المعتقل عابد، تضاف إلى آلاف الجرائم التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحقنا، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره، علمًا أن غالبية الجرحى المعتقلين مؤخرا هم من محافظة جنين.

يذكر أن الجريح عابد أصيب يوم امس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة ومخيم جنين.

#الاحتلال #حمزة عابد

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