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آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

السبت 14 مايو 2022 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد



غزة/سما/

أعلن وزارة الداخلية في غزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد الموافق 15 مايو.

وقالت الداخلية، في تصريحٍ مقتضب: "إنّ السفر سيكون غدًا للحافلات: التاسعة، والعاشرة من الكشف السابق + الأولى من الكشف الجديد رقم (2022/21)،و الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/19)".

ودعت المسافرين، إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، فالهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

 

كما طالبت المسافرين، بإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر. تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

الكشف الجديد رقم (2022/21): اضغط هنا

كشف الجوازات المصرية رقم (2022/19): اضغط هنا

 للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر: اضغط هنا

#معبر رفح #كشف السفر عبر معبر رفح

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