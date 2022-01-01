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الرئيس عباس يهنئ الشيخ محمد بن زايد لانتخابه رئيسا لدولة الإمارات

السبت 14 مايو 2022 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يهنئ الشيخ محمد بن زايد لانتخابه رئيسا لدولة الإمارات



رام الله/سما/

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد، لمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الرئيس في برقية التهنئة، "يطيب لنا أن نتقدم لسموكم وللشعب الإماراتي الشقيق، بأحر التهاني القلبية، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، بانتخابكم رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونسأل الله تعالى أن يوفقكم في قيادة بلدكم وشعبكم نحو تحقيق ما تصبون إليه من أهداف وتطلعات".

وأعرب عن تمنياته بالصحة والسعادة والنجاح للشيخ بن زايد، ولبلده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

#الرئيس عباس #الامارات #محمد بن زايد

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