الأوقاف تحذر من اقتحامات قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى غداً الأحد

رام الله / سما /

حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من عزم قطعان المستوطنين المتطرفين ممن ينتسبون لما يسمى "جماعات الهيكل" اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم غدٍ الأحد تزامنًا مع ذكرى النكبة الفلسطينية في الخامس عشر من مايو، بمناسبة ما يسمى عندهم بعيد "الفصح الثاني".

وقالت الأوقاف: "ندعو أهلنا وأبناء شعبنا الفلسطيني في القدس، والأراضي المحتلة عام48، والضفة المحتلة للتوجه إلى ساحات وباحات المسجد الأقصى والرباط فيه على مدار الساعة لصد ومنع الجماعات الصهيونية المتطرفة من اقتحامه والدفاع عنه".

وعبرت الوزارة عن استهجانها واستغرابها الشديدين من حالة الصمت الدولية والعربية مما يحدث في فلسطين بشكل عام، والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص من اقتحامات واعتداءات متواصلة ومتتالية دون أي رادع.

مطالبة المجتمع الدولي بكافة مؤسساته سيما تلك التي تدعي وتنادي بحماية حقوق الإنسان بضرورة اتخاذ خطوات ومواقف جريئة وعملية لوقف اعتداءات الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ومقدساته.

وأكدت وزارة الأوقاف على ضرورة تنظيم فعاليات جماهيرية كبيرة في كافة أرجاء العالم بمناسبة الذكرى 74 على نكبة شعبنا الفلسطيني التي حدثت عام 1948م

مطالبة أبناء شعبنا في الوطن والشتات وأبناء أمتنا العربية والإسلامية بالمشاركة القوية والفاعلة في هذه الفعاليات ليرى العالم والعدو الصهيوني وحدة أمتنا.

مشددة على أن المشاركة في هذه الفعاليات واجب ديني ووطني وأخلاقي وأقل ما يمكن تقديمه لنصرة القضية الفلسطينية ونصرة مقدساتنا المنتهكة.