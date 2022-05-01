الشرطة: مقتل مواطن وإصابة آخر بحالة حرجة بجريمة إطلاق نار في الخليل (فيديو +صور)

الخليل / سما /

أعلن المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات مقتل مواطن وإصابة آخر بجروح خطيرة، إثر تعرضهما لإطلاق نار في مدينة الخليل.

وأوضح ارزيقات، أن الشرطة باشرت بإجراءات البحث والتحري.

وقتل مواطن واصيب آخر بجراح خطيرة ظهر اليوم في جريمة اطلاق نار في مدينة الخليل , وبحسب شهود عيان فان مسلحين اطلقوا النار عليهما اثناء تواجدهما في سيارة قرب جامعة بوليتكنيك فلسطين .

واضافت مصادر عائلية ان الشابين المغدورين يقطنان خارج المحافظة و قتلا اثناء حضورهما عزاء شقيقتهما التي توفيت ولدى وصولهما تم اطلاق الرصاص عليهما .

وأفادت مصادر إعلامية ، فإن القتيل من عائلة الشوابكة وجاء من طولكرم لتقديم واجب العزاء بوفاة شقيقته المتزوجة بالخليل، قبل أن يتعرض لإطلاق نار على خلفية "ثأر".

#فيديو| المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات: "مقتل مواطن وإصابة آخر بجراح خطيرة بإطلاق نار في مدينة الخليل". pic.twitter.com/I5WK3OLLt3 — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) May 14, 2022











