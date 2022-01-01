استطلاع رأي: 57 في المائة من الإسرائيليين يعتبرون أداء حكومة بينت سيئاً

القدس المحتلة / سما /

أشارت نتائج استطلاع للرأي العام أجرته قناة التلفزة "12"، ونشرت نتائجه الليلة الماضية، إلى أن 57 في المائة من الإسرائيليين يعتبرون أداء رئيس الحكومة، نفتالي بينت، سيئاً.

وأيد 49 في المائة من الذين شاركوا في الاستطلاع حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، في حين عارض ذلك 41 في المائة.

وتوقع 56 في المائة من المستجوبين أن تستمر حكومة بينت في البقاء لفترة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر.

وفي السياق قالت القناة العبرية الرسمية "كان" إن الاستقالة المفاجئة للمستشارة السياسية لبينت، شمريت مئيري، أمس ترتبط بصراعات بين كبار الموظفين في ديوان رئيس الحكومة.

ورجحت المراسلة السياسية للقناة، غيلي كوهين، أن تكون مئيري سارعت إلى الاستقالة لإدراكها أن الحكومة توشك على السقوط.

من جهة أخرى، ذكر الاستطلاع أن 64 في المائة من الإسرائيليين لا يشعرون بالأمن.