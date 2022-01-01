  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

انتخاب محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات

السبت 14 مايو 2022 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتخاب محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات



أبو ظبي / سما /

انتخب المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد المجلس اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما حضر الاجتماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

إلى ذلك ذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات، خلفاً للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

من جهته أكد الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حرصهم البالغ على الوفاء لما أرساه الشيخ خليفة من قيم أصيلة ومبادئ استمدها من المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي رسخت مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي وتعززت إنجازاتها الوطنية المختلفة.

وأعرب المجلس عن ثقته التامة بأن شعب الإمارات سيبقى كما أراده زايد والمؤسسون دوماً حارساً أميناً للاتحاد ومكتسباته على جميع المستويات.ش

#الإمارات #محمد بن زايد #رئيس الإمارات

الأكثر قراءة اليوم

سرايا القدس تنشر تفاصيل الكمين الذي ادى لتصفية قائد كبير في الوحدات الخاصة الاسرائيلية في جنين

شهداء وجرحى في عدوان اسرائيلي واسع على سوريا

مقتل ضابط إسرائيلي في اشتباكات مخيم جنين فجر اليوم

انخفاض ملحوظ على سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم

كهانا يقدّم استقالته من منصبه كوزير "للخدمات الدينية" في الحكومة الاسرائيلية

عشرات الاف الفلسطينيين يشيعون الشهيدة الاعلامية " شيرين ابو عاقلة"

النيابة العامة : التحقيقات توكد ان مصدر اطلاق النار على الشهيدة "ابو عاقلة" كان جيش الاحتلال الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

العمليات الفدائية

محلل عسكري إسرائيلي يكشف عن خطورة جيل العمليات الجديد

المقاومة

صحيفة: المقاومة تبعث برسائل ساخنة للاحتلال عبر الوسطاء عقب اقتحام جنين .. اليك فحواها

كمين جنين

جندي إسرائيلي يروي تفاصيل كمين جنين ويصفه بالأخطر منذ 20 عامًا

نمرود ألوني

قائد فرقة غزة: حماس تمتلك وحدة مظلية بطائرات شراعية قادرة على تجاوز حدودنا

شهيد

صورة.. استشهاد شاب مقدسي متأثراً بإصابته في الأقصى خلال شهر رمضان

الاتصالات الفلسطينية