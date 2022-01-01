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الاحتلال يستولي على جرافة شرق طولكرم

السبت 14 مايو 2022 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على جرافة في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.

وذكر شهود عيان من البلدة ، أن قوات الاحتلال اقتحمت أرضا على الأطراف الشرقية للبلدة، واستولت على جرافة "باجر"، تعود ملكيتها للمواطن سائد رجب، بينما كان نجله يعمل باستصلاح الأرض، ونقلتها الى داخل مستوطنة "عناب" المقامة على أراضي البلدة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تمارس تضييقها على المزارعين، خاصة أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية المحاذية للمستوطنات، من خلال اجبارهم على مغاردتها، والاستيلاء على معداتهم الزراعية ومنعهم من العمل.

#طولكرم #الاحتلال

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