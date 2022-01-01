صحيفة: المقاومة تبعث برسائل ساخنة للاحتلال عبر الوسطاء عقب اقتحام جنين .. اليك فحواها

غزة / سما /

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم السبت، إن فصائل المقاومة أرسلت رسائل ساخنة إلى حكومة الاحتلال عبر الوسيط المصري، عقب اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في فصائل المقاومة، قولها: "إن الفصائل أجرت اتّصالات عاجلة بالمصريين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيّم جنين، طالبةً إليهم نقل تحذيراتها إلى العدو من تجاوز الخطوط الحمراء في المخيّم، وتهديدها بأن أيّ محاولة لاستغلال أحداث أخرى للانقضاض على المقاومة هناك، ستقابَل بردّ غير متوقّع".

وبحسب المصادر، فإن المقاومة نبهت، بأن العملية التي نفّذها الاحتلال لاعتقال المجاهد محمد الدبعي، ستجلب مزيداً من العمليات الفدائية داخل المدن المحتلّة، مؤكدة أنها لن تسمح للعدو بالاستفراد بالمقاومة في جنين، وأن سعْي الاحتلال لكسر معادلة غ"زة – جنين" لن يفلح، بل إن المقاومة ستسعى إلى ترسيخ هذه المعادلة خلال الفترة المقبلة، في حال تجاوز العدو الخطوط الحمراء.