  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

"110" آلاف فلسطيني ينضمون لدائرة الفقر وفقا لتقرير البنك الدولي

السبت 14 مايو 2022 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"110" آلاف فلسطيني ينضمون لدائرة الفقر وفقا لتقرير البنك الدولي



واشنطن / وكالات /

أعلن البنك الدولي، عن دخول قرابة 110 آلاف فلسطيني جديد إلى دائرة الفقر، بسبب الاغلاق والقيود الاقتصادية في جائحة كورونا 2020.

ووفقاً للتقرير، فإن الفقراء الجدد يتركزون في المناطق الريفية بالضفة الغربية، وأغلبها تعيش في أسر تعيلها نساء.

وأوضح التقرير أنه ومع فقدان 20 %من أصحاب الدخل الرئيسيين الذين سبق لهم العمل لوظائفهم، انخفض الدخل في أكثر من 60 %من الأسر الفلسطينية في ذروة الجائحة.

وبحسب المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار، فإن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من الضعف بسبب جائحة كورونا، وتفاقم التأثير على سبل كسب العيش والرفاهة الفلسطينية.

وأضاف: "لم تؤد الجائحة إلى تعزيز مواطن الضعف السابقة فحسب، بل أدت إلى ظهور عدد كبير من الفلسطينيين ممن دخلوا في دائرة الفقر في الآونة الأخيرة".

ولفت شانكار إلى أن تقرير البنك الدولي يقدم تحليلا لأثر جائحة كورونا على زيادة معدلات الفقر، معتبرا أنه أمر بالغ الأهمية حيث يساعد التحليل في تحديد أكثر مواطن الضعف شيوعًا.

#الفقر #البنك الدولي

الأكثر قراءة اليوم

سرايا القدس تنشر تفاصيل الكمين الذي ادى لتصفية قائد كبير في الوحدات الخاصة الاسرائيلية في جنين

شهداء وجرحى في عدوان اسرائيلي واسع على سوريا

مقتل ضابط إسرائيلي في اشتباكات مخيم جنين فجر اليوم

وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.. وتنكيس الأعلام 40 يوما

انخفاض ملحوظ على سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم

كهانا يقدّم استقالته من منصبه كوزير "للخدمات الدينية" في الحكومة الاسرائيلية

عشرات الاف الفلسطينيين يشيعون الشهيدة الاعلامية " شيرين ابو عاقلة"

الأخبار الرئيسية

المقاومة

صحيفة: المقاومة تبعث برسائل ساخنة للاحتلال عبر الوسطاء عقب اقتحام جنين .. اليك فحواها

كمين جنين

جندي إسرائيلي يروي تفاصيل كمين جنين ويصفه بالأخطر منذ 20 عامًا

نمرود ألوني

قائد فرقة غزة: حماس تمتلك وحدة مظلية بطائرات شراعية قادرة على تجاوز حدودنا

شهيد

صورة.. استشهاد شاب مقدسي متأثراً بإصابته في الأقصى خلال شهر رمضان

النيابة العامة الفلسطينية: التحقيقات توكد ان مصدر اطلاق النار على الشهيدة "ابو عاقلة" كان جيش الاحتلال الاسرائيلي

الاتصالات الفلسطينية