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"جماعات الهيكل" تدعو المستوطنين لـ"اقتحام مركزي" للأقصى

السبت 14 مايو 2022 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جماعات الهيكل" تدعو المستوطنين لـ"اقتحام مركزي" للأقصى



القدس المحتلة / سما /

دعت ما تُسمى "جماعات الهيكل المزعوم"، اليوم الأربعاء، إلى تنفيذ اقتحام مركزي للمسجد الأقصى المبارك غدًا الأحد القادم 15 مايو/أيار الجاري، وذبح القربان بداخله.

وتأتي هذه الدعوات بعد تصدي المرابطين في المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المسجد خلال الفترة الماضية، في إطار زعم الاحتلال لتعزيز سيادته على المسجد.

وفي 14 أبريل الماضي، أصيب 152 فلسطينيًّا، خلال اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وشهد شهر رمضان وما بعده، تصاعدًا لانتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، تصدى خلالها المرابطون لاقتحامات الاحتلال ومستوطنيه واعتداءاتهم، أصيب خلالها واعتقل المئات.

#جماعات الهيكل

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