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غزة: إتلاف 7 أطنان من المواد الغذائية

السبت 14 مايو 2022 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: إتلاف 7 أطنان من المواد الغذائية



غزة / سما /

أتلفت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بالمباحث العامة في غزة نحو 7 أطنان من المواد الغذائية لمخالفتها الشروط الصحية وانتهاء صلاحيتها خلال جولاتها الميدانية المشتركة برفقة مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني على المطاعم والمحال التجارية في محافظات قطاع غزة.

وفي السياق ذاته أخطرت مباحث التموين ثلاث منشآت تجارية لعدم استيفاء الشروط الصحية والنظافة، وأوقفت " مطعماً " عن العمل بشكل مؤقت لعدم التزامه صاحبه بإخطارات سابقة تتعلق بالالتزام بالشروط الصحية.

وأشارت مباحث التموين إلى أنها أحالت ملفات القضايا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول لافتةً إلى أنها تتابع عن كثب الحالة العامة للأسواق والمخازن والمحال التجارية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

#المواد الغذائية #مباحث التموين #وزارة الاقتصاد

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