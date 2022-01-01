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الهباش: عدوانية الاحتلال على موكب تشييع الصحفية شيرين أبو عاقلة تعكس همجيته

السبت 14 مايو 2022 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: عدوانية الاحتلال على موكب تشييع الصحفية شيرين أبو عاقلة تعكس همجيته



رام الله / سما /

قال قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن العدوانية المقيتة التي تعاملت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي مع مشيعي جنازة شهيدة فلسطين شيرين أبو عاقلة، وبيت عزائها في القدس، تعكس همجيتها ونازيتها، وتجردها من جميع الأخلاق والقيم الإنسانية.

وطالب قاضي القضاة المجتمع الإنساني والدولي أخذ موقف عملي رادع لهذا الاحتلال وقيادته، قائلا "إن الاحتلال بات واضحا للجميع أنه يشكل خطرا على الإنسانية كلها، وليس على شعبنا الفلسطيني وحده"، مؤكدا أن شعبنا سينتصر على الاحتلال الهمجي طال الزمان أو قصر.

#محمود الهباش #شيرين أبو عاقلة

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