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تواصل الوقفات الاحتجاجية في مدن أميركية تنديدا بجريمة اعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة

السبت 14 مايو 2022 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تواصل الوقفات الاحتجاجية في مدن أميركية تنديدا بجريمة اعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة



نيويورك / سما /

تتواصل في الولايات المتحدة الأميركية منذ أيام وقفات احتجاجية، تنديدا بجريمة اعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطيتها لاقتحام جنين الأربعاء الماضي.

ونظمت في مدينتي نيويورك ونيوجرسي وقفات تنديدا بهذه الجريمة، وللضغط على الادارة الأميركية بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة الجناة، والدفاع عن حقوق الفلسطينيين في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات إسرائيلية متواصلة.

وتتواصل الاحتجاجات المنددة باستشهاد ابو عاقلة، في ظل دعوات لأبناء الجالية للمشاركة في فعاليات احياء ذكرى النكبة 74، التي من المقرر ان تنظم في سانت لويس بولاية ميزوري ودالاس بولاية تكساس وديربورن بولاية ميشيغان وفي لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا، وفي شيكاغو بولاية الينوي.

كما نظم المجلس الفلسطيني الأميركي في شيكاغو وقفة احتجاجية تنديدا بجريمة اعدام أبو عاقلة.

وشارك في الفعالية رؤساء منظمات ونشطاء من مختلف مؤسسات مدينة شيكاغو، والقيت خلالها كلمات عديدة من بينها كلمة المجلس الفلسطيني الأميركي ألقاها اسامة ناصر، الذي طالب بمحاكمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذين أعدموا الشهيدة أبو عاقلة أمام محاكم دولية وأميركية.

وختمت الفعالية بإضاءة شموع، ورفعها تحت صورة الشهيدة أبو عاقلة.

#أميركا #شيرين أبو عاقلة

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