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"مشهد مؤثر" لجيفارا البديري تودع زميلتها شيرين أبو عاقلة خلال الجنازة

السبت 14 مايو 2022 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"مشهد مؤثر" لجيفارا البديري تودع زميلتها شيرين أبو عاقلة خلال الجنازة



القدس المحتلة / سما /

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو مؤثر للوداع الأخير من جيفارا البديري مراسلة قناة الجزيرة القطرية لزميلتها الشهيدة شيرين أبو عاقلة، أمس الجمعة خلال تشييعها إلى مثواها الأخير في مقبرة صهيون.

وظهر في الفيديو المتداول، تلويح جيفارا لصديقتها الراحلة، وسط دموع وبكاء في مشهد أثار تعاطف النشطاء على السوشيل ميديا، الذين أثنوا على أداء جيفارا ووفاءها في تغطية جنازة صديقتها الراحلة.

 

 

وكان  العشرات من شرطة الاحتلال اقتحموا ساحة المستشفى الفرنسي أمس الجمعة، وقمعوا المشيّعين الذين حملوا على أكتافهم جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريقهم .

#جيفارا البديري #الجنازة #شيرين أبو عاقلة

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