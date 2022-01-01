رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، تشييع الآلاف من أبناء شعبنا الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، رغم تحويل قوات الاحتلال مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وإصابة عشرات المشاركين بالاختناق ورضوض وكسور، إثر الاعتداء على موكب التشييع، ومنع إخراج جثمانها من المستشفى الفرنسي بالقدس المحتلة سيرا على الأقدام.

كما عنونت إصابة 13 مواطنا، وتدمير 5 منازل بالقذائف في جنين، وتحذير الرئاسة الفلسطينية من الانفجار الشامل بسبب استمرار الهجوم على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، تزامناً مع مواصلة الاقتحامات والاعتداءات في مدينة القدس المحتلة، وخاصة في المسجد الأقصى، واستمرار الاستيطان.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة:"

_ اغتالوها واعتدوا على جثمانها

_ الرئيس ينعى رئيس دولة الإمارات ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام اليوم

_ اشتية يعزي نظيره الإماراتي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

_ مخيم جنين: إصابة 13 مواطنًا وتدمير 5 منازل بالقذائف واعتقال شاب ومقتل جندي احتلالي

_ الرئاسة: الهجوم على جنين والقدس ومقدساتها ومواصلة الاستيطان يدفع نحو الانفجار الشامل

_ النيابة العامة: استمرار الاجراءات القانونية في جريمة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة

_ مستوطنون يعلنون عن مخطط لإقامة 10 بؤر جديدة في الضفة

_ جماهير شعبنا في أراضي الـ 48 تحيي الذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة

_ بايدن يلتقي العاهل الأردني ويكرر دعمه لحل الدولتين

"الأيام":

_ الاحتلال حاول اغتيال شيرين مجددًا خلال جنازتها المهيبة

_ الرئيس ينعى رئيس دولة الامارات

_ بايدن يؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم المقدسي

_ استنكارات دولية لاستخدام الشرطة الاسرائيلية المفرط للقوة خلال جنازة أبو عاقلة

_ النيابة العامة: مصدر إطلاق النار الوحيد على أبو عاقلة كان من قوات الاحتلال

_ تسجيل عشرات الإصابات إحداها خطرة خلال قمع الاحتلال لمسيرات الجمعة

_ مسيرة حاشدة إحياء للذكرى الأولى لهبة الكرامة في اللد

_ حركة استيطانية تعلن عن مخطط لإقامة 10 بؤر استيطانية في الضفة

_ 15 دولة أوروبية تطالب بوقف خطة الاستيطان الجديدة

"القدس":

_ الآلاف يشيعون الشهيدة أبو عاقلة

_ الرئيس يعزي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

_ خمسة شهداء في عدوان اسرائيلي على سوريا

_ الطيبي لـ "القدس": اعتداء الاحتلال على المشاركين في جنازة شيرين أبو عاقلة ذروة الانحطاط والسقوط

_ الآلاف يؤدون الصلاة في الأقصى رغم قيود الاحتلال

_ 21 إصابة بالرصاص خلال اشتباكات مسلحة بمخيم جنين وقمع مسيرات في الضفة

_ مستوطنون يستولون على منزل شرق الخليل

_ بايدن يقر بالإشراف الأردني على الأماكن المقدسة