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دعا الى الغاء اوسلو ..هنية: نحن بمرحلة جديدة لا يصلح معها إلا القرارات الحاسمة

الجمعة 13 مايو 2022 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعا الى الغاء اوسلو ..هنية: نحن بمرحلة جديدة لا يصلح معها إلا القرارات الحاسمة



الدوحة /سما/

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية إن شعبنا الفلسطيني يمر في مرحلة جديدة لا يصلح معها إلا القرارات الحاسمة والاستراتيجية.

وأضاف هنية في تصريح وصل "سما " اليوم الجمعة، "سنمضي في طريقنا لن نبالي ولا نتردد، وسيحسم شعبنا معاركه مع هذا المحتل على الأصعدة كافة".

وتابع "أمام وحشية الكيان واغتيال ابنة فلسطين واقتحام جنين وتصاعد الاستيطان بالضفة، والعربدة بالأقصى، وحصار غزة، واستهداف شعبنا في الداخل، واعتقال الآلاف، ورفض حق العودة، وأمام هذه اللحظة التاريخية التي ينتصر فيها الدم على السيف، والإرادة على القمع ندعو لسرعة تشكيل قيادة ميدانية موحدة تقود المواجهة مع الاحتلال".

ودعا هنية السلطة الفلسطينية للإعلان رسميًا وفعليًا عن إلغاء أوسلو وسحب الاعتراف بـ"إسرائيل"، ووقف التعاون الأمني معها، والالتفاف حول برنامج المقاومة الشاملة لمواجهة الاحتلال.

وأكد أن "كيانًا يخشى تشييع شهيدة الحقيقة والوطن لن يكتب له الاستمرار، ويخشى رفع علم فلسطين لا بقاء له على أرضنا".

وأشار هنية إلى أن الشهيدة شيرين أبو عاقلة كانت تكشف إجرام المحتل في حياتها، وها هي اليوم بتشييع جثمانها تكشف وحشيته مجددًا".

وقال "ها هو مخيم جنين يؤكد استمرارية ونجاعة خيار المواجهة الشاملة، وقدرة شعبنا في المقاومة والصمود والتحدي لهذا الكيان الهش ولجنوده الجبناء".

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