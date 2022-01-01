حسين الشيخ : فقدنا قائدا عربيا كبيرا وبصمات الامارات في كل انحاء فلسطين

رام الله/سما/

قال الوزير حسين الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان فلسطين وقيادتها تعزي الشعب الإماراتي الشقيق وقادة دولة الإمارات على هذا الفقدان الكبير للأمة العربية جمعاء في فقدان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال الشيخ في تصريحات له اليوم " فقدنا قائدا عربيا كبيرا ورشيد اوصاحب فكر قومي في قضايا الأمة وتو الشيخ خليفة صاحب الأيادي البيضاء في كل الساحات العربية".

واضاف الشيخ "كانت دوما فلسطين قريبة من العقل والقلب في السلوك اليومي لدولة الامارات والعطاء الإماراتي لم ينته وهناك بصمات في كل شارع وحارة ومدينة وقرية وكل مخيم في فلسطين".