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الرئيس ينعى رئيس دولة الإمارات ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد

الجمعة 13 مايو 2022 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس ينعى رئيس دولة الإمارات ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد



رام الله/سما/

نعى الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم، المغفور له بإذنه تعالى، صاحب السمو الأخ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. 

وتقدم الرئيس محمود عباس، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي العهد، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وأبناء الشيخ خليفة، ولجميع آل نهيان الكرام، ولسمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، وللحكومة والشعب الإماراتي الشقيق، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمه شخصياً.

سائلا الله عز وجل، أن يمن عليه برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقد تقرر اعلان الحداد وتنكيس الأعلام في دولة فلسطين ليوم واحد غدا.

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