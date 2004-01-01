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حماس تعزي بوفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

الجمعة 13 مايو 2022 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعزي بوفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد



غزة/سما/

تقدّمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، بالتعازي والمواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبًا، بوفاة رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ودعا الناطق باسم "حماس" حازم قاسم، في تصريح صحفي، لرئيس الإمارات الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم قيادة وشعب دولة الإمارات جميل الصبر وحسن العزاء.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

كما أعلنت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يومًا، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام بدءًا من اليوم.

والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولد عام 1948، وهو أكبر أبناء الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -أول رئيس لدولة الإمارات وكان وليًّا لعهده، ثم خلفه بعد وفاته في حكم إمارة أبوظبي وانتخبه المجلس الأعلى للاتحاد رئيسًا للدولة عام 2004.

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