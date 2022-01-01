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عشرات الإصابات جراء قمع تشييع جثمان الزميلة شيرين أبو عاقلة

الجمعة 13 مايو 2022 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الإصابات جراء قمع تشييع جثمان الزميلة شيرين أبو عاقلة



القدس المحتلة / سما /

وصل جثمان الشهيدة الزميلة شيرين ابو عاقلة الى كنيسة الروم كاثوليك واستقبلها المقدسيون بالهتافات والزغاريت والاعلام الفلسطينية وحملوا جثمانها على الاكتاف دخولا الى الكنيسة للصلاة على جثمانها بمشاركة رسمية وشعبية ثم مواراتها الثرى في مقبرة جبل صهيون.

وقمعت قوات الاحتلال، جنازة الشهيدة الفلسطينية شيرين ابو عاقلة داخل مستشفى الفرنساوي في مدينة القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال بأسلحتها مستشفى الفرنساوي فور خروج جثمان الشهيدة من الغرفة، والقت القنابل الصوتية والاعيرة المطاطية في الداخل، واعتدت على المشيعين بالضرب بالهراوات والدفع، وصادرت الأعلام.

واعتدت القوات على حاملي جثمان الشهيدة بالضرب في محاولة لإجبارهم على ترك الجثمان.

كما اقتحمت القوات قسم الطوارئ داخل المستشفى.

وفور نقل الجثمان داخل سيارة " نقل الموتى" اعتدت القوات مرة ثانية على المتواجدين بالضرب والدفع واغلقت باب السيارة معتدية على المتواجدين داخلها.

ولاحقت شرطة الاحتلال كل من يحاول الوصول الى موكب تشييع الشهيدة ابو عاقلة بالهروات.

وقال الهلال الأحمر بالقدس إن هناك عشرات الإصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال للمستشفى الفرنسي في القدس.

وكانت هددت شرطة الاحتلال باقتحام مستشفى الفرنساوي في القدس، حيث جثمان الشهيدة الفلسطينية الزميلة شيرين ابو عاقلة.

وقال ضابط الاحتلال عبر مكبرات الصوت سيتم اقتحام المستشفى خلال دقائق اذا تواصلت الهتافات ورفع الأعلام.

واقيمت صلاة الجمعة في ساحة المستشفى الفرنساوي وصلاة الغائب على ارواح الشهداء.

وفور انتهاء الصلاة رفعت الأعلام الفلسطينية وصور الشهيدة ورددت الهتافات للصحفية شيرين.

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