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وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.. وتنكيس الأعلام 40 يوما

الجمعة 13 مايو 2022 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.. وتنكيس الأعلام 40 يوما



وكالات

أعلنت وكالة الانباء الإمارتية، الجمعة، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.

وكتبت عبر حسابها في "تويتر"، "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو".

و تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ #خليفة_بن_زايد_آل_نهيان " رحمه الله " مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.#وام

كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الإعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم.

كذلك أعلنت وزارة شؤون الرئاسة تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.

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