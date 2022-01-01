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بينيت في جلسة مغلقة : منصور عباس قد يقتل في أي لحظة

الجمعة 13 مايو 2022 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت في جلسة مغلقة : منصور عباس قد يقتل في أي لحظة



القدس المحتلة / سما /

قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست، معرض للقتل.

وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن بينيت قد صرح في جلسة مغلقة بأن منصور عباس في خطر، ومن الممكن أن يقتل في أي لحظة.

وأوضحت الصحيفة أن بينيت قد أكد لمسؤولين سياسيين إسرائيليين أن رئيس القائمة العربية الموحدة في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" قد يقتل في أي لحظة، مشيرة إلى أن بينيت لم يستند في تصريحه هذا إلى أي معلومات استخبارية، أو على ما اعتمد في قوله هذا.

ونقلت الصحيفة العبرية عن نفتالي بينيت أن هناك حالة تخوف لدى المواطنين العرب في إسرائيل والمعارضين لانضمام منصور عباس والقائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي من تأثير التحريض ضده.

ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين السياسيين الذين تلقوا هذا الأمر من نفتالي بينيت قد أعربوا عن دهشتهم من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن منصور عباس، موضحين أنه كان صادقا في خوفه وقلقه على حياة رئيس القائمة العربية الموحدة.

ورغم تعليق عضويتها في الائتلاف الحكومي، ومع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، نفى رئيس القائمة الموحدة منصور عباس، في السابع من الشهر الجاري، نية قائمته إسقاط الحكومة أو الانسحاب منها.

وقال عباس إن القائمة لن تحل الحكومة الإسرائيلية ولن تكون السبب في إسقاطها، مشيرًا إلى أن القائمة العربية الموحدة ستحاول الاستمرار في تحقيق العديد من الإنجازات للجمهور العربي.

ووصف عباس توتر الوضع الأمني والاشتباكات في المسجد الأقصى في الحرم القدسي وقوات الأمن بـ "مشكلة دينية"، وأوضح أنه يعمل على إيجاد حلول لها.

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