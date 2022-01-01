يديعوت: ضغوط أميركية على السلطة للتعاون مع إسرائيل بشأن أبو عاقلة

رام الله / سما /

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، أن الإدارة الأميركية تضغط بشكل كبير على السلطة الفلسطينية للتعاون مع إسرائيل في التحقيق بظروف وملابسات استشهاد مراسل الجزيرة شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين يوم الأربعاء الماضي.



وبحسب الصحيفة، فإنه بالرغم من هذه الضغوط، إلا أن الجانب الفلسطيني يرفض حتى الآن أي مشاركة إسرائيلية في التحقيق.



ووصف مسؤولون إسرائيليون كبار، سلوك السلطة الفلسطينية بأنه "سخيف".



وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل أرسلت رسائل إلى أميركيين ومصادر دولية مفادها أن هناك مخاوف من أن الفلسطينيين يحاولون تدمير أو إتلاف الأدلة من مكان الحادث حتى لا يتم تحديد من أطلق النار على الصحفي.



ووفقًا للتقديرات الإسرائيلية، فإنه لن يكون هناك مزيد من التشريح للجثمان، ولكن هناك احتمال أن يوافق الفلسطينيون في نهاية المطاف على إجراء تحقيق مشترك.

ترجمة "القدس" دوت كوم