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الاتحاد الأوروبي يعلن عن تبرع بمبلغ 246 مليون يورو على مدار ثلاث سنوات لدعم الأونروا ولاجئي فلسطين

الجمعة 13 مايو 2022 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يعلن عن تبرع بمبلغ 246 مليون يورو على مدار ثلاث سنوات لدعم الأونروا ولاجئي فلسطين



بروكسل/وكالات/

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تبرع متعدد السنوات لمدة ثلاث سنوات بقيمة 246 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). ففي اجتماع رئيسي على هامش مؤتمر بروكسل الرابع حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، التقى المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني مع المفوض الأوروبي للجوار والتوسع أوليفر فارهيلي لمناقشة الخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة للاجئي فلسطين المتضررين جراء الصراع المستمر في سوريا وعبر الشرق الأوسط. وأعاد التبادل المشجع التأكيد على الالتزام المشترك بشراكة قوية ومثمرة لدعم الأونروا ولاجئي فلسطين، كما يتضح من اتفاقية التبرع المتعددة السنوات.

ورحبت الأونروا بالإعلان عن تقديم تمويل منتظم يمكن التنبؤ به للوكالة للسنوات الثلاث المقبلة، بإجمالي 246 يورو للفترة 2022-2024. إن هذا الدعم الموثوق والذي يمكن التنبؤ به سيضمن تقديم المساعدة المنقذة للحياة للاجئي فلسطين، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وعلاوة على ذلك، فإن تبرعا بمبلغ 15 مليون يورو من مرفق الغذاء والصمود التابع للاتحاد الأوروبي سيضمن الأمن الغذائي للاجئي فلسطين الأشد عرضة للمخاطر الذين هم في وضع خطر متزايد نظرا للارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والسلع العالمية.

وأعرب السيد لازاريني عن شكره لهذا التبرع بالقول: "نحن ممتنون للغاية لهذا الدعم من الاتحاد الأوروبي، الشريك الثابت للأونروا وللاجئي فلسطين. إن هذا التمويل متعدد السنوات يتيح لنا التخطيط على المدى المتوسط ونأمل أن يكون هذا بمثابة نموذج للمانحين الآخرين. وإننا نرحب بالتبرعات الإضافية لموازنة الأونروا البرامجية لعام 2022 لدعم المساعدات الغذائية لمن هم في أمس الحاجة إليها. طوال أكثر من 50 عاما، دأب الاتحاد الأوروبي على أن يكون شريكا قويا وموثوقا، فيما تعمل شراكتنا على مواصلة السماح للملايين من لاجئي فلسطين بالحصول على تعليم أفضل والعيش حياة كريمة، وبالتالي المساهمة في تنمية المنطقة بأكملها".

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