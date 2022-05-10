زوجة حاكم الشارقة تنتقد رقص حاخام يهودي في السعودية (فيديو

وكالات

انتقدت الشيخة جواهر القاسمي، زوجة حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، مشاركة حاخام يهودي في رقصة شعبية بالسعودية.

وغردت الشيخة جواهر في صفحتها عبر "تويتر": "عشنا و شفنا حاخام يرقص العرضة شاهرا سيفه و دماء الشهداء لم تجف على أرض فلسطين".

הודו לה׳ כי טוב … @SaudiVision2030 https://t.co/TWV5VI8iqN — Rabbi Jacob Herzog الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ (@RabbiHerzog) May 10, 2022

وتشير جواهر إلى الصور المتداولة للحاخام اليهودي يسرائيل هرتسوغ الذي يعرّف نفسه على أنه الحاخام الأول في السعودية.

وكان هرتسوغ شارك في عدة احتفالات شعبية في السعودية، دون أن تبين الحكومة السعودية صفة مشاركته في هذه الاحتفالات.

وتأتي تغريدة الشيخة الإماراتية التي تُعرف بمواقف لافتة ضد الاحتلال الإسرائيلي والتطبيع معه، بعد يوم من اغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة.