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زوجة حاكم الشارقة تنتقد رقص حاخام يهودي في السعودية (فيديو

الجمعة 13 مايو 2022 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة حاكم الشارقة تنتقد رقص حاخام يهودي في السعودية (فيديو



وكالات

انتقدت الشيخة جواهر القاسمي، زوجة حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، مشاركة حاخام يهودي في رقصة شعبية بالسعودية.

وغردت الشيخة جواهر في صفحتها عبر "تويتر": "عشنا و شفنا حاخام يرقص العرضة شاهرا سيفه و دماء الشهداء لم تجف على أرض فلسطين". 

وتشير جواهر إلى الصور المتداولة للحاخام اليهودي يسرائيل هرتسوغ الذي يعرّف نفسه على أنه الحاخام الأول في السعودية.

وكان هرتسوغ شارك في عدة احتفالات شعبية في السعودية، دون أن تبين الحكومة السعودية صفة مشاركته في هذه الاحتفالات.

وتأتي تغريدة الشيخة الإماراتية التي تُعرف بمواقف لافتة ضد الاحتلال الإسرائيلي والتطبيع معه، بعد يوم من اغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة.

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