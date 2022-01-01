تشيّيع رمزي للشهيدة شيرين أبو عاقلة في مخيم عين الحلوة

بيروت/سما/

انطلقت اليوم الخميس في مخيم عين الحلوة، جنازة رمزية للصحافية الشهيدة شيرين ابو عاقلة بدعوة من حركة فتح في منطقة صيدا، وبمشاركة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (مستشفى الشهيد محمود الهمشري) والاحزاب اللبنانية.

وجالت الجنازة الرمزية شوارع المخيم يتقدمها سيارات الإسعاف التابعة لمستشفى الهمشري واعلام فلسطين وصور الشهيدة.

وأكد عضو قيادة إقليم لبنان ومدير مستشفى الهمشري الدكتور رياض أبو العينين، في كلمة له، أن هذه الجريمة النكراء التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي لن تمر بدون عقاب، وأن هذا الاستهداف كان مقصوداً لشيرين لمسيرتها الإعلامية الوطنية، وأن الرصاصة التي أصابت رأس شيرين أصابت قلوب شعبنا الفلسطيني كافة، لما لشيرين مكانة كبيرة في قلوب شعبنا الفلسطيني.

وشارك في الجنازة: أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في صيدا اللواء ماهر شبايطة، وممثلو فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، واللجان الشعبية والاتحادات والمكاتب الطلابية والنسوية، وممثلون عن وسائل الاعلام، وحشد غفير من أبناء مخيم عين الحلوة.

كما نظمت حركة فتح في مخيمي نهر البارد والبداوي شمال لبنان، وقفات إدانة واستنكار لجريمة اغتيال الشهيدة ابو عاقلة.

وألقيت خلالها كلمات أدانت جريمة الاغتيال، ودعت الى ملاحقة مرتكبي الجريمة وردع جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد أبناء شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية.