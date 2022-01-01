الاحتلال ينصب حواجز عسكرية في محافظة جنين

جنين/سما/

نصبت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، عددا من الحواجز العسكرية وكثفت من تواجدها في محافظة جنين.

وذكرت مصادر محلية " أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية متنقلة وكثفت من تواجدها العسكري، ونشرت آلياتها في محيط بلدات عجة وقباطية وعرابة، وعلى شارع جنين- نابلس، وقرى صانور، ومسلية، وجلقموس، ونشرت قناصة في سهل قباطية على اسطح منازل غير مأهولة .

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال دققت في بطاقات الفلسطينيين، واستجوبتهم، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين في ظل الانتشار المكثف لدوريات الاحتلال.

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