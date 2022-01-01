نائب بلجيكي: يجب معاقبة الحكومة الإسرائيلية وحظر منتجات المستوطنات والاعتراف بالدولة الفلسطينية

بروكسل/سما/

قال النائب الفيدرالي البلجيكي من حزب الخضر، سيمون موتكان (ضمن ائتلاف الحكومة الفيدرالية البلجيكية)، "يجب معاقبة الحكومة الإسرائيلية وحظر منتجات المستوطنات، والاعتراف بالدولة الفلسطينية. وعاشت فلسطين حرة".

وأضاف، خلال الوقفة التنديدية باغتيال اسرائيل للصحفية شيرين أبو عاقلة: "لسنوات، بلجيكا والاتحاد الأوروبي "تدين".. "تندم".. "تستنكر".. "تقلق"، على الوضع في فلسطين.. أقوال.. لا أفعال!"، كم عدد انتهاكات حقوق الإنسان التي سيستغرقها الأمر قبل أن نتحرك؟ حان الوقت لدعم القانون الدولي ولإعادة الأمل للشعب الفلسطيني لتحقيق سلام عادل ودائم للفلسطينيين والإسرائيليين.