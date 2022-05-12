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تظاهرات واحتجاجات في أراضي الـ48 تنديدا باغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة

الخميس 12 مايو 2022 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرات واحتجاجات في أراضي الـ48 تنديدا باغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة



القدس المحتلة/سما/

 شهدت بلدات أراضي عام 1948، مساء اليوم الخميس، جملة من الفعاليات المناهضة للاحتلال والمنددة باستهدافه الصحافية شيرين أبو عاقلة.

ونظمت القوى السياسية والاهلية في أم الفحم، تظاهرة احتجاجية على مدخل المدينة الرئيسي. ورفع المتظاهرون، الشعارات التي تندد بجرائم الاحتلال في الاراضي الفلسطيني، كما رفعوا صور الشهيدة أبو عاقلة الى جانب الاعلام الفلسطينية، وهتفوا للقدس والأقصى.

ودعا المشاركون في التظاهرة، أهالي الـ48 للمشاركة بتشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة غدًا الجمعة في مدينة القدس المحتلة.

وفي سياق متصل، نظمت القوى الفلسطينية في مدينة الطيبة، تظاهرة رفع شعارات على مفرق الطيبة الرئيسي. وحمل المتظاهرون، صور الشهيدة والاعلام الفلسطينية ولافتات تندد بجريمة قتل شيرين بدم بارد على يد قوات الاحتلال.

#الاحتلال #شيرين أبو عاقلة
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