جنبلاط: شيرين أبو عاقلة شهيدة فلسطين والانسانية ومهما طال الزمن فإن فلسطين ستعود

بيروت/سما/

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، "شيرين ابو عاقلة شهيدة فلسطين والانسانية ومهما طال الزمن فإن فلسطين ستعود."

وأضاف الحزب في بيان له، إن شيرين أبو عاقلة المراسلة الصحافية التي نقلت على مدى سنوات حقيقة الإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، تسقط شهيدةً برصاص قوات الاحتلال وتنضم إلى القائمة الطويلة من شهداء الكلمة الحرة والصوت الجريء في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

واستنكر الحزب الاغتيال الإرهابي الذي استهدف إعلامية ناشطة كانت دائمًا في مقدمة العاملين على فضح الانتهاكات الإسرائيلية، مطالباً المجتمع الدولي بإدانة هذا العمل الجبان ومحاسبة الاحتلال على كل جرائمه ضد الإنسانية، مجدداً الدعوة لتمتين الوحدة الفلسطينية في مواجهة هذا الإجرام المتمادي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

بدوره اعتبر عضو قيادة الحزب بهاء أبو كروم الحزب في بيان له، أن شيرين أبو عاقلة اسم ارتبط بإظهار الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال، واستشهدت وهي تقوم بواجبها المهني في ظل الاحتلال.