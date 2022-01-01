ما هو وسام "نجمة القدس" الذي منحه الرئيس عباس للشهيدة شيرين أبو عاقلة ؟

رام الله/سما/

منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة "وسام القدس"، خلال مراسم تكريم أقيمت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، بعد يوم من مقتلها خلال تغطية اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.



يعد "وسام القدس" ثاني أرفع الأوسمة الفلسطينية بعد وسام "دولة فلسطين"، وأطلق في أعقاب تكوين السلطة الفلسطينية، ويمنح بدرجات مختلفة للرؤساء والملوك والشخصيات الرفيعة الداعمة للفلسطينيين في الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي.



ينقسم هذا الوسام إلى خمس طبقات أو درجات هي "الوشاح الأكبر" و"النجمة الكبرى" و"نجمة القدس" و"نجمة السلام" و"فارس القدس".



وفقا للقواعد، فإن درجة "نجمة القدس" من الوسام، التي حصلت عليها الصحفية الراحلة، تمنح عادة للوزراء والسفراء والمبعوثين والمحافظين وأعضاء البرلمانات وممثلي الأحزاب الفلسطينيين والأجانب.



فيما تقدم رتبة "الوشاح الأكبر" للملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات، و"النجمة الكبرى" لرؤساء الحكومات والوزراء والمبعوثين الدوليين والقيادات البرلمانية والحزبية العربية والدولية.



وتمنح "نجمة السلام" للنشطاء الفلسطينيين والأجانب الذين يعملون من أجل السلام ولأعضاء البرلمانات وممثلي الأحزاب الداعمين لحرية واستقلال دولة فلسطين، ويحصل على درجة "فارس القدس" الكفاءات المبدعة والمتميزة في مختلف المجالات.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح أمس الأربعاء، عن استشهاد المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.



وذكرت الوزارة أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.



