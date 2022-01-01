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بينيت: الحكومة الفلسطينية تمنع كل إمكانية لإجراء تحقيق مشترك بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

الخميس 12 مايو 2022 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت: الحكومة الفلسطينية تمنع كل إمكانية لإجراء تحقيق مشترك بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينيت إن "الحكومة الفلسطينية تمنع حاليا كل إمكانية لإجراء تحقيق مشترك"، في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وادعى أن "السلطة الفلسطينية تمنع حتى إمكانية لتلقي المعطيات الأساسية المطلوبة للتوصل إلى الحقيقة"، مضيفا: "أكرر توقعاتي بالقيام بتعاون مفتوح وشفاف وكامل وأتوقع من السلطة ألا تتخذ أي خطوة من شأنها عرقلة التحقيق أو تلوثه".

هذا وأفاد تحقيق أولي لجيش الاحتلال  الإسرائيلي بأنه لا يستبعد أي احتمال بخصوص قتل جنوده لأبو عاقلة، خلال تبادل إطلاق نار في مخيم جنين.

في غضون ذلك، رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشاركة سلطات الاحتلال في التحقيق بمقتل  أبو عاقلة "لأنها من ارتكبت الجريمة"، مؤكدا أنه سيتم تحويل القضية فورا إلى محكمة الجنايات الدولية.

#نفتالي بينيت #السلطة الفلسطينية #شيرين أبو عاقلة

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