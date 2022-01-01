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الاتحاد الأوروبي: مستعدون للمشاركة في تحقيق مستقل حول مقتل شيرين أبو عاقلة

الخميس 12 مايو 2022 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي: مستعدون للمشاركة في تحقيق مستقل حول مقتل شيرين أبو عاقلة



وكالات

أبدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، استعداده للمشاركة في تحقيقات مستقلة حول ملابسات مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.


وقال المتحدث باسم التكتل الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، خلال إفادة صحفية: "الاتحاد الأوروبي يؤكد على أن مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة حادث مأساوي"، داعيا إلى "إجراء تحقيق مستقل وشامل".

وأكد على استعداد الاتحاد الأوروبي للمشاركة في أي تحقيقات مستقلة لتوضيح ملابسات مقتل الصحفية الفلسطينية، التي قالت شبكة "الجزيرة" القطرية التي تعمل لديها، إنها قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي.

من جهته، أفاد تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي بأنه لا يستبعد أي احتمال بخصوص قتل جنوده الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، خلال تبادل إطلاق نار في مخيم جنين.

في غضون ذلك، رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشاركة السلطات الإسرائيلية في التحقيق بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة "لأنها من ارتكبت الجريمة".

وأكد عباس على أنه سيتم تحويل قضية شيرين فورا إلى محكمة الجنايات الدولية. مضيفا: "يجب ألا تمر جريمة قتل شيرين أبو عاقلة من دون عقاب ونرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية لأنها هي من قتلت شيرين".

#الاتحاد الاوروبي #شيرين أبو عاقلة

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