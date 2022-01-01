لبنان: تواصل المواقف المنددة بجريمة اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة

بيروت/سما/

أدان مجلس الوزراء اللبناني، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، وحضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي باغتيال الصحفية في قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، وتقدم بالتعزية إلى الرئيس محمود عباس وعائلة الشهيدة والأسرة الإعلامية العربية عموما والفلسطينية خصوصا.

كما أدان اتحاد الكتاب اللبنانيين في بيان، الاغتيال الإسرائيلي المتعمد للإعلامية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة اثناء قيامها بواجبها الصحفي، مؤكدا ان هذا الاحتلال الغاصب يمارس الارهاب بأبشع صوره ويفضح مزاعمه الكاذبة ومزاعم اسياده من الدول التي تدعي الديمقراطية وحرية التعبير وقبول الرأي الآخر.

وطالب الاتحاد في بيان، بضرورة فضح الممارسات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة وملاحقة قيادتها أمام محكمة الجنايات الدولية.

واشار الاتحاد الى ان شيرين كانت قبل استشهادها إعلامية راقية ملتزمة بنقل الواقع على مرارته، لكنها بعد ارتقائها شهيدة أصبحت ايقونة كل صاحب كلمة ورأي حر وشهيدة كل عربي وكل انسان يرفض العنصرية.

بدوره أدان "لقاء الجمهورية" في بيان، جريمة اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة عن سابق تصور وتصميم أثناء قيامها بواجبها المهني وتغطيتها الاقتحام الاسرائيلي لمخيم جنين.

واعتبر ان الاحتلال الإسرائيلي مسؤول عن هذه الجريمة بما لا يقبل الجدل، وهذا اعتداء إسرائيلي على الجسم الاعلامي ككل، يجب ألا يمر من دون تدخل الأمم المتحدة لردع إسرائيل ومحاسبتها وفقا للقانون الدولي ومنعها من الاستخفاف بالقيام بجرائم حرب من دون حسيب أو رقيب.

الى ذلك نظم مستشفى الراعي في مدينة صيدا جنوب لبنان بكادره الطبي والإداري والتمريضي وجميع العاملين فيه، وقفة استنكار وشجب للجريمة الصهيونية البشعة بحق شهيدة الإعلام شيرين أبو عاقلة، وتنديدا بالصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.