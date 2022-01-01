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الاتحاد الأوروبي: الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويهدد حل الدولتين

الخميس 12 مايو 2022 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي: الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويهدد حل الدولتين



بروكسل/سما/

 أدان الاتحاد الأوروبي، موافقة السلطات الإسرائيلية على خطط تطوير أكثر من 4400 وحدة استيطانية، وزيادة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وكذلك الموافقة بأثر رجعي على ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية.

وحث في بيان صدر، اليوم الخميس، عن الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل حول خطط الاستيطان الجديدة غير القانونية، إسرائيل على التراجع عن مثل هذه القرارات التي تتعارض مع القانون الدولي وتهديد حل الدولتين بشكل مباشر وتتعارض تمامًا مع الجهود المبذولة لتخفيف التوترات.

ودعا الاتحاد الأوروبي "كلا الطرفين إلى العمل على إيجاد سبل لتمهيد الطريق للاستئناف الضروري للعملية السياسية التي من دونها لن يكون هناك سلام وأمن حقيقيان للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

#الاتحاد الاوروبي #الاستيطان

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